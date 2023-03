Potsdam - Die Bundespolizei prüft die Einführung eines neuen Waffensystems und beabsichtigt den Austausch von Maschinenpistolen. Das neue Waffensystem solle im Vergleich zur MP5 höhere Leistungsdaten haben, unter anderem was die Distanz bei Einsätzen und die Wirkung angeht, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag auf Anfrage in Potsdam mit. Sie solle auch leicht bedienbar und sicher anwendbar sein. „Eine Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.“ Der Umfang und die Kosten der Beschaffung stehen demnach noch nicht fest. Vor einigen Jahren hatte allerdings eine Umrüstung der MP5 begonnen. Die „Welt am Sonntag“ berichtete zuvor über die Pläne.

Die Bundespolizei hat derzeit nach eigenen Angaben rund 10.000 Maschinenpistolen des Typs MP5, die seit den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre beschafft wurden. „Alle vorhandenen Waffen sind einsatzfähig und in den Einsatz- und Ausbildungsbereichen in Betrieb“, teilte der Sprecher mit. Der Zeitplan des Austausches ist unklar: Ob und wann sie ausgemustert würden, werde noch geprüft.

Die Beschaffung eines möglichen neuen Waffensystems soll aus den Haushaltsmitteln für die Bundespolizei finanziert werden. Dafür sei Vorsorge getroffen, teilte der Sprecher mit.

Bei den MP5 begann vor einigen Jahren eine Nachrüstung. Im Jahr 2019 waren 3000 von 10.000 mit einem Laservisier versehen. Wie viele inzwischen umgerüstet sind, war zunächst unklar. Die Kosten dafür liegen laut Bundespolizei pro Waffe bei etwa 1000 Euro.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte, die Umrüstung habe wenig gebracht. Mit der geplanten Einführung neuer Waffen werde die Forderung der GdP nach einem Austausch der MP5 nun endlich erfüllt, sagte der Vorsitzende der Direktionsgruppe Bundesbereitschaftspolizei, Steffen Ludwar, der „Welt am Sonntag“. „Hier geht die Bundespolizei den richtigen Weg.“

Die Bundespolizei verteidigte die Umrüstung. „Damit ist seit 2019 im Bestand der Bundespolizei ein zeitgemäßes Waffensystem, dessen Handhabung sicherer ist und mit dem die Zielaufnahme erleichtert wurde“, teilte der Sprecher mit. „Der Einsatzwert konnte somit für die Polizeivollzugsbeamten der Bundespolizei deutlich erhöht werden.“