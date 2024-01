Feuerwerk explodiert am Himmel über dem Maschsee und dem Neuen Rathaus.

Hannover - Die Silvesternacht ist im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei in Niedersachsen, Bremen und Hamburg weitgehend ruhig verlaufen. Die große Mehrheit der Menschen habe sich an Recht und Ordnung gehalten, teilte die Bundespolizeidirektion Hannover mit. Die Behörde ist unter anderem für den Schutz des Bahn- und Flugverkehrs in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg zuständig.

In der Neujahrsnacht durfte in den Hauptbahnhöfen Hamburg, Hannover und Bremen niemand Feuerwerkskörper dabei haben oder gar abbrennen. Die Bundespolizeidirektion hatte ein entsprechendes Verbot erlassen. Nach Angaben der Behörde waren die Maßnahmen gegen das Mitführen von Pyrotechnik erfolgreich. In Bremen und Hannover war es auch verboten, Waffen und gefährliche Werkzeuge dabei zu haben. Auch dieses Verbot sei weitgehend eingehalten worden, hieß es. Wie viele Kontrollen es konkret gab, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.