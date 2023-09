Marienberg - Einen Kleintransporter mit 25 Flüchtlingen haben Bundespolizisten in Marienberg (Erzgebirgskreis) gestoppt und zwei Schleuser gefasst. Die syrischen Insassen, darunter sechs Kinder im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren, hätten Beamte ungesichert im Laderaum entdeckt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Demnach kam der Transporter am Donnerstag aus Richtung Tschechien, als er kontrolliert wurde. Die beiden syrischen Schleuser im Alter von 23 und 24 Jahren sollten am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Insassen wurden zunächst in die Dienststelle gebracht und kamen anschließend fast alle in eine Erstaufnahmeeinrichtung. Zwei Menschen sollten am Freitag zurück in die Tschechische Republik gebracht werden, wie es weiter hieß.

Auch in Bautzen stoppte die Polizei am Freitagmorgen einen Kleintransporter mit 22 syrischen Menschen, als dieser auf die Autobahn fahren wollte, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 25 Jahre alte Fahrer aus Usbekistan wurde demnach festgenommen.