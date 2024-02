Vor zwei Jahren begann der russische Angriff auf die Ukraine. Im Rahmen einer europäischen Mission werden auch in Sachsen-Anhalt ukrainische Soldaten ausgebildet. Nun wird der Bundespräsident erwartet.

Klietz - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Freitag (10.00 Uhr) das Ausbildungszentrum Nord der Bundeswehr in Klietz im Norden Sachsen-Anhalts. Dort erhält er Einblick in die Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten im Rahmen einer europäischen Ausbildungsmission. Diese ist Teil des Unterstützungspakets für die Ukraine im Kampf gegen Russland, das vor zwei Jahren den Angriffskrieg auf das Nachbarland startete.

Steinmeier wird begleitet von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev. Geplant sind auch Gespräche mit deutschen und ukrainischen Soldaten, wie die Bundeswehr mitteilte.