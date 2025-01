Das Motto der Kulturhauptstadt Chemnitz „C The Unseen“ zeichnet sich als Schatten auf dem Boden des Welcome Centers in Chemnitz ab. (Archivbild)

Chemnitz - Beim Festakt zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz werden am 18. Januar rund 700 geladene Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Angekündigt haben sich unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Grüne), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie der EU-Kommissar für Kultur Glenn Micallef, teilte die Stadt Chemnitz mit. Bei dem Festakt soll der mit 1,5 Millionen Euro dotierte Melina-Mercouri-Preis an die Stadt übergeben werden.

Am 18. Januar wird das Jahr als Kulturhauptstadt Europas mit einem Fest in Chemnitz eingeläutet, zu dem zehntausende Besucher erwartet werden. Neben dem Festakt im Opernhaus, der den Angaben zufolge live im MDR-Fernsehen übertragen wird, ist ab 19.00 Uhr eine große Eröffnungsshow am Marx-Monument geplant. Außerdem wird es Programme auf mehreren Bühnen in der Innenstadt geben und Interessierte können sich in der Stadthalle über die Projekte der Kulturhauptstadt informieren. Am späteren Abend soll der Eröffnungstag dann mit Partys in den Clubs der Stadt ausklingen.