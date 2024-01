Bremen - Zu dem traditionsreichen Festessen Schaffermahlzeit in Bremen wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Ehrengast erwartet. Das teilte der Veranstalter, die Stiftung Haus Seefahrt, am Montag mit. Die 480. Schaffermahlzeit ist auf den 9. Februar terminiert. Dem Veranstalter zufolge handelt es sich um das älteste jährliche Freundschaftsmahl der Welt. Bei der Veranstaltung im Bremer Rathaus werden Spenden gesammelt, die Seeleuten in Not, Hinterbliebenen und Nautik-Studenten zugutekommen sollen. Die Schaffermahlzeit ist traditionell ein Brudermahl. Erst 2015 wurden Frauen als reguläre Gäste zugelassen.