Der Bundespräsident besucht „Orte der Begegnung“. Dabei will er Akteure ins Licht rücken, die sich für gesellschaftliches Miteinander einsetzen.

Berlin/Hoyerswerda - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt heute (ab 11.00) nach Hoyerswerda. Den Verein Kulturfabrik Hoyerswerda will er dabei als „Ort der Begegnung“ für das gesellschaftliche Miteinander würdigen. Denn die Kulturfabrik sei als soziokulturelles Zentrum der Stadt eine tragende Säule für bürgerschaftliches Engagement, Teilhabe und Demokratieförderung, hieß es vorab.

Steinmeier will bei seiner Visite auch mit politisch engagierten Jugendlichen sprechen, eine Reparaturwerkstatt des Vereins kennenlernen und sich über ehrenamtliches Engagement sowie über Zukunftsperspektiven der Menschen in Hoyerswerda austauschen. Später nimmt er an einer Publikumsveranstaltung der „Denkfabrik“ des Deutschlandradios teil. Die Reihe steht unter dem Jahresthema „Machen statt meckern! Was passiert, wenn alle mit anpacken…“.