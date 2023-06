Berlin - Für die vom NS-Regime verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas soll in Berlin ein Mahnmal entstehen. Einen entsprechenden Antrag der Ampel-Koalition und der oppositionellen CDU/CSU-Fraktion billigte der Bundestag am Donnerstagabend einstimmig. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, sich für die Errichtung einer Gedenkskulptur im Berliner Tiergarten einzusetzen, die an das Schicksal der Religionsgemeinschaft erinnert.

Während der Nazi-Zeit wurden die Zeugen Jehovas massiv verfolgt, denn sie unterwarfen sich nicht dem NS-Terrorregime, zeigten keinen Hitlergruß und schickten ihre Kinder nicht in die Hitlerjugend. Tausende wurden verschleppt, inhaftiert und gefoltert, mindestens 1700 Mitglieder der Glaubensgemeinschaft verloren durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft ihr Leben.

„Sie wurden wegen ihrer Religion verfolgt, drangsaliert, eingesperrt, ermordet“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Die geplante Gedenkstätte solle dafür sorgen, „dass sie keine vergessenen Opfer des Nationalsozialismus mehr sein werden“.