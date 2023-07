Berlin - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eröffnen am Samstag die Veranstaltung zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Beide werden auch eine Rede halten. Die Demonstration durch mehrere Stadtteile beginnt im Anschluss daran gegen 12 Uhr. Die Abschlusskundgebung ist am Nachmittag am Brandenburger Tor geplant.

Dort werde es Redebeiträge von Berlins erstem Queer-Beauftragten, Alfonso Pantisano, und der Grünen-Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer geben. „Die Fülle an politischen Reden bestätigt einmal mehr, dass der CSD eine politische Demonstration ist und kein Umzug“, so der Pressesprecher des Berliner CSD, Ulli Pridat.

Zum CSD am Samstag in Berlin werden rund eine halbe Million Teilnehmer erwartet. Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern.