Die Wahllokale sind geschlossen. Der niedersächsische Landeswahlleiter Steinmetz ist mit dem Ablauf zufrieden. In einem Wahlkreis kam es allerdings zu einer kleinen Panne.

Bundestagswahl in Niedersachsen fast reibungslos verlaufen

Markus Steinmetz ist Nachfolger der bisherigen niedersächsischen Landeswahlleiterin Ulrike Sachs, die zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Hannover - Der Ablauf der Bundestagswahl in den rund 8.100 niedersächsischen Wahllokalen hat laut Landeswahlleiter gut funktioniert. „Weitestgehend ist es richtig gut gelaufen ohne Zwischenfälle“, sagte Markus Steinmetz der Deutschen Presse-Agentur. Kurz vor Schließung der Wahllokale habe es dann doch noch Probleme gegeben.

„Es hat sich herausgestellt, dass in Salzgitter in einigen Wahllokalen offenbar zu wenig Stimmzettel lagen“, sagte Steinmetz. Falsch gedruckte Stimmzettel und die hohe Wahlbeteiligung sorgten für eine Verzögerung, weshalb zunächst nicht alle Wahlberechtigten bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben konnten. „Aber jetzt sind alle Stimmabgaben beendet und auch in Salzgitter wird jetzt ausgezählt.“