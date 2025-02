In rund 2.500 Wahllokalen können die Wahlberechtigten am Sonntag ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden so mit über die neue Zusammensetzung des künftigen Bundestages.

Bundestagswahl in Thüringen: Elf Parteien, 73 Direktbewerber

In Thüringen können knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. Zehntausende haben sich schon per Briefwahl festgelegt. (Archiv-Symbolbild)

Erfurt - Nach einem Superwahljahr 2024 steht in Thüringen nun die Bundestagswahl an: Die rund 2.500 Wahllokale im Land öffnen am Sonntag um 8.00 Uhr. Der reguläre Termin für das Votum über die Zusammensetzung des Bundestages wäre erst im Herbst gewesen, doch nach einem Streit über den Haushalt zerbrach die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP.

Zehntausende Briefwähler

Nach einem Turbo-Wahlkampf, der teils auch in die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel fiel, stehen nun Entscheidungen an: Welche Partei wird stärkste Kraft? Welche Direktkandidaten schaffen den Einzug ins Parlament? Wer wird den Auftrag erhalten, eine Regierung in Deutschland zu bilden?

In Thüringen können sich an der Wahl rund 1,7 Millionen Menschen beteiligen und mitentscheiden, wie der künftige Bundestag zusammengesetzt sein wird. Zehntausende Thüringerinnen und Thüringer haben ihre Entscheidung aber schon per Briefwahl getroffen, wie aus Daten des Landesamtes für Statistik hervorgeht.

Erst- und Zweitstimme

Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen: Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten, die in ihrem jeweiligen Wahlkreis antreten. In Thüringen gibt es dafür 73 Bewerber in den acht Wahlkreisen. Darunter sind auch Einzelbewerber, die nicht von einer Partei aufgestellt wurden.

Mit der Zweitstimme soll eine Partei gewählt werden - mit ihr entscheidet der Wähler mit darüber, wie stark sie gegebenenfalls im Bundestag vertreten sein wird. Nach Angaben des Landeswahlleiters stehen im Freistaat insgesamt elf Parteien mit eigenen Landeslisten sowie einige Einzelkandidaten zur Wahl.

Nicht jeder Gewinner im Bundestag

Wegen einer Wahlrechtsreform kommt erstmals nicht jeder Direktkandidat automatisch in den Bundestag, der in seinem Wahlkreis als Sieger hervorgeht. Die Wahlkreisgewinner bekommen dann ein Mandat, wenn ihre Partei auf genügend Zweitstimmen kommt, anderenfalls bleibt der Wahlkreis ohne Direktmandat. Anders verhält es sich bei parteiunabhängigen Bewerberinnen und Bewerbern: Sie kommen auf jeden Fall in den Bundestag, wenn sie die meisten Erststimmen in einem Wahlkreis holen würden.

Rund 20.000 Wahlhelfer

Am Wahltag kommen in Thüringen rund 20.000 Wahlhelfer zum Einsatz. Die Auszählung beginnt gleich nach dem Schließen der Wahllokale um 18.00 Uhr.

Bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 hatte die AfD in Thüringen das beste Ergebnis erreicht - sie landete auf 24 Prozent und damit noch vor der SPD, die auf 23,4 Prozent kam. Die CDU holte in Thüringen damals 16,9 Prozent, die Linke kam auf 11,4 Prozent, die FDP auf 9,0 Prozent und die Grünen auf 6,6 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht gab es damals noch nicht. Die junge Partei tritt zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl an. Derzeit sind 19 Thüringer Abgeordnete vertreten - acht davon direkt gewählt.