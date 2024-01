Sangerhausen - Etwa 200 Soldaten haben am Freitag ihren Einsatz im Hochwassergebiet der Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz begonnen. Sie sollen beim Befüllen und Verteilen von Tausenden Sandsäcken helfen, wie eine Sprecherin der Bundeswehr am Freitag erklärte. Ziel sei zunächst, einen Deichabschnitt in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, zu stabilisieren.

Mit dem Einsatz in Sachsen-Anhalt sind nun erstmals auch Soldaten wegen des derzeitigen Hochwassers im Einsatz. In Niedersachsen wird aktuell nur Gerät und Material der Bundeswehr eingesetzt. Ein Einsatz von Soldaten wird jedoch auch dort im Moment vorbereitet. Einem Amtshilfeantrag des Landkreises Mansfeld-Südharz folgend sollen die Soldaten zunächst bis zum 14. Januar vor Ort sein. Es bestehe immer die Möglichkeit, dass der Antrag verlängert werde.

Der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder (CDU), äußerte sich angesichts der Verstärkung zuversichtlich. „Die Sandsackbefüllung und der Sandsackverbau werden deutlich forciert“, sagte er am Freitag. Die Schlagkraft werde deutlich erhöht. Zudem erhielten die „Einsatzkräfte, die seit Tagen unermüdlich vor Ort sind, die Möglichkeit, eine kurze Ruhephase einzulegen“.

Zivilgesellschaft stößt an Grenzen

Die Zivilgesellschaft sei an ihrer Grenze, ergänzte Oberleutnant Gabor Melcher. Nach Angaben des Landkreises werden rund 500 Helferinnen und Helfer koordiniert unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Hinzu kommen demnach mehrere Hundert zivile Freiwillige. „Die Zusammenarbeit verläuft Hand in Hand“, so Melcher. Die Bundeswehr werde so lange bleiben, wie sie benötigt wird.

Aktuell stagnierten die Pegelstände, sagte eine Sprecherin des Katastrophenstabs des Landkreises. Die Anspannung sei jedoch noch hoch, da die Lage sich durchaus verschlimmern könnte. Hier spiele das Wetter eine entscheidende Rolle.

Wetterdienst kündigt Dauerfrost an

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit Dauerfrost in der Region. Bei Temperaturen bis minus sechs Grad dürften einige Wasserflächen gefrieren, sagte ein Sprecher des DWD. Die Meteorologen kündigten zudem regional Schneeregen und Schnee an. Die Mengen dürften sich aber in Grenzen halten, der Sprecher sprach von „leichtem Überzuckern“. Laut DWD soll der Dauerfrost bis mindestens kommenden Donnerstag anhalten.

Der angekündigte Dauerfrost könnte bei der Abwehr des Hochwassers hilfreich sein. „Das wird uns in die Karten spielen“, sagte eine Sprecherin des Katastrophenstabs des Landkreises Mansfeld-Südharz . Die Deiche und Hochwasserlast würden verfestigt. Allerdings könnten die Pegelstände nicht sinken, führte sie aus. Sie könnten allerdings auch nicht steigen, „weil wir kein Wasser ablassen können“.

„Wenn die bevorstehenden Niederschläge in Form von Schnee fallen, könnte dies vorübergehend zu einer Verbesserung der Hochwassersituation führen“, bekräftige Ralf Merz, Hydrologe am Helmholtzzentrum für Umweltforschung in Halle. Der Schnee speichere die Niederschläge in der Schneedecke und führe nicht sofort zu einem Anstieg der Flüsse. Gefrorene Böden könnten ebenfalls zur Stabilität der Deiche beitragen.

Kritisch werde es dann, wenn nach dem Ende der Kälteperiode Tauwetter mit weiterem Regen einsetze, betonte Merz. Solche „Regen-auf-Schnee-Ereignisse“ könnten an der Helme zu einer angespannteren Hochwassersituation führen.

Weil der Fluss Helme zum Jahresende stark über die Ufer getreten war, hatte der Landkreis am 30. Dezember den Katastrophenfall ausgerufen. Bedroht von den Wassermassen im Landkreis Mansfeld-Südharz sind mehrere Orte entlang der Helme, unter anderem Oberröblingen, Berga, Thürungen oder Martinsrieth. Die Helme fließt von Thüringen in die Talsperre Kelbra, anschließend weiter durch Mansfeld-Südharz und bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth dann wieder nach Thüringen.