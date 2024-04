Dresden - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sieht sich für die Kommunalwahl in Sachsen gut aufgestellt. Man werde am 9. Juni in fast allen Landkreisen, in den drei Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie in vielen kleineren Städten und Gemeinden antreten, erklärte die sächsische BSW-Chefin Sabine Zimmermann am Freitag in Dresden. Man habe ein gutes Kandidatenangebot, welches aus der Breite der Gesellschaft komme - von der Krankenschwester und der Personalratsvorsitzenden bis hin zum Unternehmer. Ziel sei es, die Politik in Deutschland „von der Kommune bis zu Europa“ zu verändern. „Für eine so junge Partei, die die Struktur in so kurzer Zeit aufbauen muss, haben wir schon viel erreicht“, betonte Zimmermann.