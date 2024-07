Meister und Mode setzen den Auftakt zum Highlight des Jahres an der Kunsthochschule in Halle. Die Jahresausstellung wird eröffnet.

Halle - Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle eröffnet am Abend ihre Jahresausstellung. Zuerst soll im Volkspark Halle die Ausstellung „Take Off 2024“ eröffnet werden. Sie zeigt Werke von Meisterschülerinnen und -schülern. Außerdem ist eine Werkschau der Studienrichtung Mode geplant. Am Wochenende will die Burg dann an verschiedenen Orten einen vielfältigen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

Die Jahresausstellung an der Burg ist der Veranstaltungshöhepunkt des Jahres. Am Ausstellungswochenende sollen auch Absolventinnen und Absolventen von Bachelor- und Masterstudiengängen ihre Urkunden erhalten. Zudem sollen die Nominierungen für den „GiebichenStein Designpreis“ 2024 bekanntgegeben werden.

Zu kaufen gibt es am Samstag und Sonntag im Rahmen der Ausstellung auch limitierte Halle-Souvenirs, die Studierende des Studiengangs Industriedesign zusammen mit dem Stadtmarketing der Saalestadt entwickelt haben. So sollen unter anderem eine „Wurfscheibe von Nebra“ oder Kochutensilien erworben werden können. Die Souvenirs nehmen die sprachlichen und geografischen Besonderheiten, Bräuche sowie Geschichten aus Halle und der Region in den Blick, wie es hieß.