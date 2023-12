Zwei Besucherinnen eines Weihnachtsmarktes stoßen mit Glühwein an.

Querfurt - Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen lädt eine der ältesten und größten Burgen Mitteldeutschlands in Querfurt im Saalekreis zum „Weihnachtszauber“ hinter dicken Burgmauern. Nach der Eröffnung am Donnerstag gibt es bis zum vierten Advent auf dem Gelände der mehr als tausend Jahre alten Burganlage und in der historischen Altstadt ein vielfältiges Vorweihnachtsprogramm.

Geboten werden den Angaben zufolge traditionelles Handwerk, alte Musik, kulinarische Spezialitäten, Puppenspiel und Konzerte, etwa mit der Querfurt Big Band. Rund um Markt und Kirchplan spielen Turmbläser auf, zudem gibt es Mondscheinspaziergänge, Märchenstunden, Lasershow und Feuerwerk.

Am Eröffnungstag, dem kürzesten Tag des Jahres, beteiligt sich die Stadt Querfurt den Angaben zufolge am bundesweiten Kurzfilmtag unter dem Motto „In der Schwebe“. Es soll ein Kinderprogramm in den alten Gemäuern der Nordostbastion geboten werden. Die Burg Querfurt ist immer wieder auch Filmkulisse. Gedreht wurden hier unter anderem die Kinofilme „Die Päpstin“ unter der Regie von Sönke Wortmann und „Der Medicus“ von Regisseur Philipp Stölzl.