Erfurt - Die Thüringer Kleinstpartei Bürger für Thüringen will bei der Landtagswahl nicht mit der Werteunion um Ex-Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen konkurrieren. Darauf habe man sich auf einer Vorstandssitzung geeinigt, teilte die Partei am Dienstag mit. Ziel sei eine gemeinsame Liste, sagte die Landtagsabgeordnete Ute Bergner der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe auch die Option, dass die Bürger für Thüringen mit der Werteunion zusammengingen. Gespräche dazu liefen aber erst noch, entschieden sei noch nichts. In Thüringen ist am 1. September Landtagswahl.

„Eine tatsächliche Politikwende, geprägt durch Brücken statt Brandmauern, kann in Thüringen vor allem dann gelingen, wenn die außerparlamentarische Opposition ihre Kräfte bündelt“, erklärte der Generalsekretär der Bürger für Thüringen, Clarsen Ratz.

Ute Bergner ist bislang die bekannteste Vertreterin der Bürger für Thüringen. Sie war über die Liste der Thüringer FDP 2019 in den Landtag gekommen und trat später aus der Partei aus und verließ die Fraktion. Aus der kleinen FDP-Fraktion wurde durch den Weggang Bergners eine parlamentarische Gruppe.