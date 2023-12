Nachts ist es dieser Tage schon von der Autobahn zu sehen: Das ostfriesische Dorf Bingumgaste verwandelt sich jedes Jahr in der Adventszeit in ein hell erleuchtetes Weihnachtsdorf. Wie es dazu kam.

Leer - Mit dem Beginn der Adventszeit verwandelt sich das ostfriesische Dorf Bingumgaste jedes Jahr in eine Weihnachtssiedlung. Viele der 20 Häuser in dem Ort werden dann mit langen Lichterketten geschmückt, wie Arno Spekker sagt, der seit 72 Jahren in Bingumgaste wohnt. „Das hat vor etwa zehn Jahren angefangen und hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt.“

Eines der auffälligsten Gebäude in dem 50-Seelen-Dorf bei Leer ist vermutlich das von Dennis Busemann. Er hat sein Haus und eine Scheune mit fast 1000 Lichterketten geschmückt und fast jedes Jahr fällt ihm noch eine neue Dekoration ein, wie er sagt. Etwa dreieinhalb Wochen habe er dafür benötigt. „Wir machen das, weil wir das schön finden“, sagt Busemann. „Es ist nicht nur einer, der einen am Helm hat mit den Lichterketten, sondern alle.“

Ganz so viel Dekoration wie Busemann würden aber auch nicht alle Bewohner des Ortes anbringen. Jeder mache so viel, wie er möchte. „Viele sind auch ganz normal geschmückt“, erzählt Spekker, der am längsten in dem Ort wohnt. Er achte bei seinem Haus darauf, dass es dezent geschmückt sei. „Keine bunten Lichter.“

Neben den Bewohnern interessieren sich auch Schaulustige für das hell erleuchtete Dorf, das von der Autobahn 31 aus zu sehen ist. „Bei vorbeifahrenden Autos sieht man oft, dass fotografiert und gefilmt wird“, sagt Busemann. Manchmal würden Menschen auch extra vorbeikommen, um sich die festlich geschmückten Häuser anzusehen.