Wernigerode - Nach einer etwa fünfmonatigen Winterpause startet der Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode im Harz in die neue Saison. Nach der Eröffnung am Samstag können Besucherinnen und Besucher mindestens bis Ende Oktober die etwa 15 Hektar große Garten- und Teichlandschaft mit dem Miniaturenpark „Kleiner Harz“ entdecken.

Dort sind etwa 60 Miniaturen bedeutender Harzer Bauwerke und Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, die im Maßstab 1:25 nachgebaut wurden. Diese werden in den Wintermonaten zum größten Teil abgebaut und im Trockenen repariert und aufgearbeitet. Nach Betreiberangaben zieht in diesem Jahr mit dem „Schierker Feuerstein Felsen“ eine neue Miniatur in den Park.

Die vorherige Saison hatte der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode mit einer Rekordbesucherzahl abgeschlossen. Knapp 160.000 Gäste waren eigenen Angaben zufolge an den 213 Öffnungstagen in 2023 gekommen. Seinen Ursprung hat das Gelände in der Landesgartenschau 2006. Unter dem Motto „Harzblicke erleben“ lockte Wernigerode damals mehr als eine halbe Million Besucher an. 2009 wurde der Park eröffnet.