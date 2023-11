Halle - Das Land will die Öffentlichkeit im Rahmen eines Bürgerdialogs über den geplanten Gefängnisneubau im Norden von Halle informieren. An diesem Montag sollen in der Kirche St. Pankratius in Halle der Sachstand erläutert und Fragen beantwortet werden, wie das Justiz- und Verbraucherschutzministerium in Magdeburg mitteilte. Die Kirche habe eine Kapazität von etwa einhundert Plätzen, hieß es. Teilnehmen wollen den Angaben zufolge Landesjustizministerin Franziska Weidinger (CDU), Finanzstaatssekretär Rüdiger Malter und Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD).

Sachsen-Anhalt plant den Neubau einer Justizvollzugsanstalt auf einem fast 17 Hektar großen Areal in Halle-Tornau unweit der A14. Den Plänen nach soll das Gebäude 2029 in Betrieb gehen. Das Land habe für das kommende Jahr rund 20 Millionen Euro für vorbereitende Maßnahmen veranschlagt. Es sollen rund 400 Plätze entstehen.