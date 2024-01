Hannover/Krummhörn - In der ostfriesischen Flächengemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) hat es bei einem Bürgerentscheid zur künftigen Schullandschaft ein extrem knappes Ergebnis gegeben: 2129 Menschen, also 50,46 Prozent der Wähler, unterstützen einen im Juli 2023 getroffenen Ratsbeschluss, wie Bürgermeisterin Hilke Looden am Sonntagabend mitteilte. Demnach sollen zwei der vier bestehenden Grundschulen künftig in Kita-Standorte umgewandelt werden.

Es handelt sich um die Grundschulen in Greetsiel und Loquard - kleine Dorfschulen, die einzügig sind. Die vier Grundschulen besuchen zurzeit rund 400 Kinder. Zudem sollen vier aktuell bestehende Kita-Standorte aufgegeben werden.

Nach dem Ratsbeschluss im vergangenen Jahr, der ebenfalls sehr knapp ausgegangen war, hatte es Protest aus der Bevölkerung gegeben. Beim Bürgerbegehren waren 10.135 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 41,76 Prozent.

Es gelte nun, „ausgehobene Gräben wieder zuzuschütten und gemeinsam daran zu arbeiten, unsere Kita- und Grundschullandschaft zukunftsfähig auszurichten und den veränderten gesellschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen auf längere Sicht gerecht zu werden“, sagte die Bürgermeisterin.

Eine Neuausrichtung der Schullandschaft ist der Gemeinde zufolge notwendig, da sich die Anforderungen an Grundschulen und auch Kindergärten massiv veränderten. Teils gebe es einen Sanierungsbedarf. Es ändere sich aber auch der Platzbedarf durch längere Betreuungszeiten in der frühkindlichen Bildung und durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab 2026.