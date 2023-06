Leipzig - Oberbürgermeister Burkhard Jung hat die DFB-Pokalsieger von RB Leipzig für ihre Rolle als Botschafter der Stadt gewürdigt. „Ein großartiger Sieg. Wir sind echt stolz“, sagte der SPD-Politiker beim Empfang im Neuen Rathaus am Sonntag. „Es ist natürlich für die Stadt ein Wahnsinns-Marketing.“

Leipzig hatte durch ein 2:0 gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend den DFB-Pokal erfolgreich verteidigt. Jung bezeichnete dies als „märchenhafte Geschichte“. Am Sonntag trugen sich Trainer Marco Rose, Sportchef Max Eberl, die Spieler Peter Gulacsi und Willi Orban sowie Vereinschef Johann Plenge in das Goldene Buch der Stadt ein.