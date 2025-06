Spektakel an historischem Ort

Mit einem opulenten Programm feiern die Burgfestspiele Meissen 2025 ihre Premiere vor 100 Jahren. „Sie fanden 1925 das erste Mal statt“, sagte Projektleiter Holger May von der Stadt, die erstmals Ausrichter ist. Nach einem Stadtratsbeschluss finden die Burgfestspiele nun in ihrer Regie und alle zwei Jahre statt. Vom 14. bis zum 22. Juni sind neun Veranstaltungen geplant.

Zum Auftakt an diesem Samstagabend sorgt der Salzburger Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair mit seiner Band Die Elektrohand Gottes laut Ankündigung für „einen explosiven, experimentellen Sturm“ im Hof der Albrechtsburg. Ihnen folgen Shakespeares „Sommernachtstraum auf Säggs'sch“ mit Schauspieler Tom Pauls und der Elblandphilharmonie am Sonntag. Beide Abende sind laut May ausverkauft.

Tradition über Jahrzehnte unterbrochen

Mit den Neuen Burgfestspielen Meissen wurde 2015 eine lange ruhende Tradition wiederbelebt, die in der Nazizeit und der DDR unterbrochen war. Nach sieben Jahren hatten die Landesbühnen Sachsen die Regie für das Spektakel vom Theater Meißen übernommen, das die Veranstaltung aus personellen Gründen nicht länger stemmen konnte - nach einer Ausgabe 2023 stiegen sie aber wieder aus.