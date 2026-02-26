Union Berlin setzt im Sturm auf Burke anstelle des gesperrten Ilić. Trainer Baumgart lobt seine Qualitäten und hofft auf eine schnelle Rückkehr von Haberer gegen Borussia Mönchengladbach.

Berlin - Trainer Steffen Baumgart will die Taktik von Union Berlin trotz des Ausfalls von Angreifer Andrej Ilić nicht ändern. Im Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird Oliver Burke als Stoßstürmer zum Einsatz kommen, kündigte der Coach des Fußball-Bundesligisten an.

„In der Zentrale hat er die körperlichen Voraussetzungen, die Geschwindigkeit und die Erfahrung“, lobte Baumgart den Schotten. Ilić ist im Borussia-Park nach seiner fünften Gelben Karte in dieser Saison gesperrt. Burke war zu Saisonbeginn von Werder Bremen zu den Eisernen gewechselt und hat in 20 Liga-Spielen bisher vier Tore erzielt, letztmals traf er im Dezember.

Hoffnung hat Baumgart noch auf einen Einsatz von Janik Haberer. Der zuletzt als rechter Schienenspieler eingesetzte Profi hatte sich beim 1:0 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag früh eine Knieverletzung zugezogen. Heute kehrte er auf den Trainingsplatz zurück - früher als erwartet. Eigentlich sei man von einer Ausfallzeit von zwei Wochen ausgegangen. Besteht Haberer einen Fitnesstest am Freitag soll er gegen Gladbach im Kader stehen.

Frühestens zur Länderspielpause Ende März rechnet Baumgart mit der Rückkehr der verletzten Akteure Tom Rothe, Diogo Leite und Robert Skov. Der Däne Skov nahm zwar am Dienstag am Training teil, dies sei aber nur ein Test gewesen, damit er „den Rasen spürt“, sagte Baumgart.

Eine Stufe mit Gladbach

Union Berlin hat durch den Sieg gegen Bayer wieder ein beruhigendes Polster von acht Punkten auf die Abstiegszone. Trotz sechs Punkten Vorsprung auf die Borussia sieht Baumgart sein Team nicht als Favoriten gegen die seit sieben Spielen sieglosen Westdeutschen. „Ich würde uns mit Gladbach auf eine Stufe stellen, ich sehe da keinen großen Unterschied“, sagte der frühere Stürmer.