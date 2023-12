Leipzig - Ein Bus hat am frühen Morgen im Leipziger Nordwesten einen Fußgänger angefahren. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Unfallhergang und -ursache waren zunächst noch unklar. Die Beamten leiteten den Verkehr am Morgen den Angaben zufolge an der Unfallstelle vorbei.