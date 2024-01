Artern - Ein Bus des Schienenersatzverkehrs hat in Artern im thüringischen Kyffhäuserkreis in Vollbrand gestanden. Wie die Polizei mitteilte, war der Busfahrer am Donnerstag auf der Landstraße 1172 unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache Feuer fing. Alle Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen. Der Sachschaden liegt laut Polizei in sechsstelliger Höhe. Ob die Straße bei dem Brand ebenfalls beschädigt wurde, werde nun geprüft. Die Otto-Brünner-Straße war im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.