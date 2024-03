Jena - Ein Busfahrer soll in Jena von einem bislang unbekannten Mann attackiert und verletzt worden sein. Der Busfahrer hatte den vermeintlichen Täter nach eigener Schilderung mehrmals wegen zu lauten Telefonierens ermahnt und ihn schließlich im Bereich des Löbdergrabens aus dem Bus verwiesen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mitteilung zufolge schlug der Mann den Busfahrer beim Aussteigen, woraufhin dieser zu Boden fiel. Der Täter soll weiter auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben und dann mit seiner weiblichen Begleitung in Richtung Grietgasse geflüchtet sein. Der Busfahrer erlitt bei dem Vorfall am späten Donnerstagabend eine Platzwunde. Die Ermittler riefen Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden.