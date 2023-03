Hartenstein - Ein Bussard ist in Hartenstein mit dem Auto eines 62 Jahre alten Mannes zusammengekracht und hat leicht benommen überlebt. Polizisten entdeckten den kleinen Vogel am Dienstag an der Unfallstelle im Ortsteil Thierfeld am Fahrbahnrand, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Danach brachten sie den Bussard in einer Tasche in Sicherheit und übergaben ihn der Unteren Naturschutzbehörde. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.