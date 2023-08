Quedlinburg - In Quedlinburg (Harz) sind bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus insgesamt sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, war ein Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Bus zusammengestoßen. Der Mann sei schwer verletzt worden. Im Bus seien sechs Menschen leicht verletzt worden, insgesamt hätten 27 Fahrgäste darin gesessen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 13.20 Uhr am Ortseingang von Quedlinburg in Richtung Halberstadt.