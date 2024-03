Leipzig - Nach dem schweren Busunfall auf der A9 am Mittwoch bei Leipzig bleibt die Autobahn vermutlich noch mehrere Stunden gesperrt. Die Bergungsarbeiten könnten noch bis in den Abend andauern, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch an der Unfallstelle. Bei einem Unfall waren nach Polizeiangaben mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und mehr als ein Dutzend verletzt worden. Zur Unfallursache konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Nach derzeitigem Stand sei aber kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen.