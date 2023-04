Magdeburg - An einem Geschäft in Magdeburg ist Buttersäure verschüttet worden. Die Inhaberin entdeckte am Dienstagmorgen, dass Unbekannte versucht hatten, gewaltsam in ihr Lokal einzubrechen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dies gelang ihnen nicht. Am Tatort war aber eine übelriechende Chemikalie verschüttet. Die Feuerwehr überprüfte die Flüssigkeit, die Polizei sicherte Spuren. Die Ermittlungen, etwa zu den Hintergründen der Tat, dauern an.