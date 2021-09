Buxtehuder SV gelingt klarer Sieg gegen Halle-Neustadt

Hamburg - Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben auch ihre zweite Aufgabe in der neuen Bundesliga-Saison gemeistert. Mit 32:23 (17:11) besiegte die Auswahl von Trainer Dirk Leun den SV Union Halle-Neustadt am Sonntag und feierte damit vor 350 Zuschauern in der Halle Nord einen überraschend klaren Erfolg. Nachdem die Gastgeberinnen schon zur Pause mit sechs Toren vorne lagen, bauten sie den Vorsprung danach bis zur 37. Minute auf acht Tore aus. Zwar konnte Halle-Neustadt zwischenzeitlich auf 17:21 verkürzen, doch wirklich gefährlich wurde es für den BSV nicht mehr. Charlotte Kahr war mit neun Treffern beste Werferin auf Seiten von Buxtehude.