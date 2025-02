Dortmund will in Lissabon die Grundlage für den Einzug ins Achtelfinale schaffen. Der Trainer und der Kapitän zeigen sich zuversichtlich.

Lissabon - Borussia Dortmund steckt in der Krise und will sich gegen Sporting Lissabon für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren. Bei den Portugiesen steht heute das Hinspiel an (21.00 Uhr/Amazon Prime Video). Die wichtigsten Fakten vor dem Kräftemessen mit der Mannschaft um Superstürmer Viktor Gyökeres.

Die Ausgangslage:

Dortmunds neuer Trainer Niko Kovac hat sein erstes Spiel mit dem BVB verloren. Gegen den VfB Stuttgart unterlag der Revierclub am Samstag in der Bundesliga mit 1:2. Kovac hat in der Partie jedoch nach eigenen Angaben viel Positives gesehen, vieles woran er gegen Sporting anknüpfen will. „Wir werden das schon hinkriegen“, sagte der 53-Jährige am Abend vor der Partie. „Wir haben ein Top-Team. Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft ihr bestes Gesicht zeigen wird.“

Auch Emre Can ist zuversichtlich. „Ich glaube, dass wir den Turnaround bald schaffen können“, sagte der Defensivmann. „Du musst versuchen, positiv zu bleiben. Das Negative bringt dich nicht weiter.“

Das Dortmunder Personal:

Große Personalsorgen haben die Dortmunder nicht. Allerdings fällt in Linksverteidiger Ramy Bensebaini ein Stammspieler kurzfristig mit einer Muskelverhärtung aus. Für den Algerier könnte Neuzugang Daniel Svensson sein Startelf-Debüt beim Revierclub geben. Ein anderer Winter-Transfer steht erstmals im BVB-Kader und als Joker bereit: Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka.

Der Gegner:

Viermal trafen der BVB und Sporting in der Champions League schon aufeinander. Dreimal siegten die Dortmunder, einmal gewann Lissabon. Damals, im November 2021, war der heutige Dortmunder Kapitän Can auch schon dabei. „Das Stadion ist sehr laut. Ich weiß, wie schwierig es ist“, sagte der 31-Jährige. Can sah seinerzeit die Rote Karte. Dortmund verpasste das Achtelfinale.

Der große Star der Portugiesen kommt aus Schweden und spielt seit 2023 für Sporting. Angreifer Gyökeres hat in 20 Ligaspielen in dieser Saison schon 22 Mal getroffen. In der Champions League war der 26-Jährige, der in seiner Karriere auch schon für den FC St. Pauli spielte, in sieben Partien sechsmal erfolgreich.

Auch die Dortmunder wissen natürlich um seine Stärke. Angst hat Innenverteidiger Waldemar Anton aber trotzdem nicht. „Ja er, macht viele Tore, aber ich glaube, jeden Stürmer kann man verteidigen“, sagte der deutsche Nationalspieler. Gyökeres war zudem zuletzt angeschlagen und bekam häufiger eine Pause.