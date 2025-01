Mit einem Sieg im ersten Spiel des neuen Jahres gegen den amtierenden Meister könnte der BVB in der Tabelle Boden gut machen. Trainer Sahin setzt dabei weiter auf einen wechselwilligen Spieler.

Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin setzt trotz Wechselgerüchten um Donyell Malen weiter auf den Stürmer. „Donny wird Teil des Kaders sein und er ist auch ein Startelf-Kandidat“, sagte der 36-Jährige vor dem ersten Spiel des neuen Jahres gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) in Dortmund. Medienberichten zufolge will der 25-Jährige zu Aston Villa wechseln.

Das erste Spiel 2025 in der Fußball-Bundesliga sieht der Coach indes als richtungsweisend für sein Team. „Ich bin froh, dass es gegen Leverkusen geht, das ist ein Topspiel und ein Gradmesser“, sagte Sahin. Das Spiel könne „ein gutes Omen sein, um in einen Flow zu kommen, um im neuen Jahr mehr Punkte einzufahren, als wir es in den ersten Monaten gemacht haben“.

Sahin: Leverkusen ein Vorbild

Mit 25 Punkten ist der BVB nach 15 Spieltagen nur Tabellensechster und hat bereits sieben Zähler Rückstand auf Gegner Leverkusen. „Für die Tabelle wäre ein Sieg extrem wichtig, weil wir dann auch heranrücken würden gegen einen Topgegner“, sagte Sahin. Leverkusen habe „das geschafft, wohin wir kommen wollen und werden“, sagte Sahin mit Blick auf die Entwicklung unter Trainer Xabi Alonso.

Der BVB brauche indes mehr Stabilität und Konstanz. Ob Marcel Sabitzer, der am Mittwoch wieder ins Training einstieg, ebenfalls eine Option für die Startelf sein wird, ließ der Trainer offen.