Dortmund - Borussia Dortmund muss im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) kurzfristig auf Torjäger Serhou Guirassy verzichten. Der Stürmer fällt krankheitsbedingt aus, teilten die Dortmunder kurz vor der Partie mit. „Er hatte nach der Rückkehr aus Afrika zwei Tage lang Probleme. Wir haben alles versucht, aber es hat nicht gereicht und deshalb keinen Sinn gemacht“, sagte BVB-Trainer Nuri Sahin vor dem Anpfiff beim Pay-TV-Sender Sky.

Gegen Freiburg dürften entweder Donyell Malen oder Maximilian Beier für Guirassy in die Sturmspitze rücken. Sahin rechnet allerdings nicht mit einem längeren Ausfall des 28-Jährigen. „Ich gehe davon aus, dass er in der Champions League wieder dabei ist“, sagte Sahin. Die Dortmunder gastieren am kommenden Mittwoch bei Dinamo Zagreb.