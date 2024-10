BVB-Sportchef Ricken nimmt Spieler in die Pflicht

Augsburg - Nach dem Niederlagen-Doppelpack bei Real Madrid und in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg nimmt Borussia Dortmunds Sportchef Lars Ricken die Spieler in die Pflicht. Der Geschäftsführer Sport fordert vor dem DFB-Pokalspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstag (20.45 Uhr), „dass sich jeder Einzelne einfach die Frage stellt, wie er seine individuelle Qualität, die ihn letztlich zum BVB gebracht hat, im Sinne der Mannschaft effektiv ausschöpft.“ Dies sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ricken sprach von einer „herausfordernden Situation“.

Trainer Nuri Sahin stärkte der 48-Jährige wie zuvor auch Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:2 in Augsburg den Rücken. „Ich sehe den Trainer mit seinem Team im Gegensatz zu den meisten Menschen mit der Mannschaft arbeiten. Das passiert gewissenhaft, konstruktiv und sehr intensiv“, sagte Ricken.

Es sei jetzt die Aufgabe pragmatisch Lösungen zu finden. „Ich weiß, dass sich Nuri Sahin, sein Team und die sportliche Leitung vor dem wichtigen Wolfsburg-Spiel ausschließlich und voll und ganz darauf konzentrieren werden.“