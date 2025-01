Offensivspieler Donyell Malen wird Borussia Dortmund verlassen. Das bestätigt Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Bundesliga-Spiel in Kiel.

Dortmund - Stürmer Donyell Malen verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum englischen Fußball-Erstligisten Aston Villa. Den sofortigen Transfer bestätigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vor der Bundesliga-Partie der Dortmunder bei Holstein Kiel. „Donyell wird uns verlassen, er wird wechseln“, sagte Kehl beim TV-Sender Sky. Zur Höhe der Ablösesumme wollte er sich nicht äußern.

Zuvor war über eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro plus womöglich fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen spekuliert worden. „Wir haben natürlich am Ende versucht, ein gutes Ergebnis für Borussia Dortmund zu erzielen“, sagte Kehl. „Am Ende sind beide Parteien damit zufrieden. Jetzt geht's weiter für uns.“

Malen war im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven nach Dortmund gewechselt. In insgesamt 94 Bundesliga-Spielen erzielte er für den BVB 30 Tore und gab 16 Vorlagen.