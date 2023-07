Berlin - Seit einigen Jahren leben mehrere Bienenvölker auf den Liegenschaften der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) - in diesen Tagen beginnen die Imker mit der Honig-Sommerernte. Geschleudert werde der Honig dann in der BVG-Kantine, teilte das Unternehmen mit. Rund 3000 Gläser kämen jedes Jahr zustande. Rund ein Dutzend Bienenvölker mit jeweils etwa 50.000 Tieren leben auf Grundstücken der BVG in der Siegfriedstraße in Lichtenberg sowie in Neukölln und Karlshorst. Betreut werden die Völker von professionellen Imkern.

Der Stadthonig sei Honig von außerhalb der Stadt „mindestens ebenbürtig“, teilte Imker Norman Linke mit. „Das hat mehrere Gründe: Hier in der Stadt finden die Bienen ganzjährig ein vielfältiges Angebot von Blühpflanzen. Und - anders als in landwirtschaftlich geprägten Gegenden - werden hier praktisch keine Pestizide eingesetzt.“