Magdeburg - Der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Bystron (AfD) will ins Europaparlament einziehen. Bei der Europawahlversammlung der Rechtspopulisten in Magdeburg wählten die Delegierten am Samstag den Außenpolitiker mit 82,4 Prozent Zustimmung auf Listenplatz zwei. 17,6 Prozent stimmten gegen Bystron, der keinen Gegenkandidaten hatte.

Bystron sagte in seiner Bewerbungsrede, die AfD kämpfe gegen „Globalisten“ und „Kriegstreiber“. Der Bundestagsabgeordnete betonte mit Blick auf die gestiegenen Umfragewerte für die AfD: „Die Altparteien sind im Panik-Modus.“

Auf den ersten Listenplatz für den Europawahlkampf 2024 hatten die Delegierten den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah gewählt. „Wir sind inzwischen die spannendste Rechtspartei in ganz Europa“, sagte der 46-Jährige.