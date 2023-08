Staßfurt - Polizeikräfte haben am späten Montagabend in Staßfurt im Salzlandkreis ein Anwesen durchsucht und eine Cannabis-Plantage gefunden. 94 Pflanzen, 49 Setzlingen, Samen und fast 400 Gramm getrocknetes Cannabis seien entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 50 Jahre alter Mann soll zudem professionelle Beleuchtungs- und Belüftungstechnik installiert haben. Er habe angegeben, nur für den eigenen Bedarf anzubauen. Zudem wolle er einen Verein gründen, wenn die Cannabis-Legalisierung durch sei.

Das Bundeskabinett hatte in der Vorwoche die umstrittenen Pläne auf den Weg gebracht. Sie sehen vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Ab 18 Jahren soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden dürfen. In speziellen Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs, sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen.