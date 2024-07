Cannabiszucht in Wohnung in Oschersleben entdeckt

Oschersleben - In Oschersleben im Landkreis Börde ermittelt die Polizei gegen einen mutmaßlichen Drogendealer. Nach einem Hinweis fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes 16 Cannabispflanzen, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Zum Teil sollen sie von dem 23 Jahre alten Beschuldigten professionell in Anbauzelten aufgezogen worden sein.

Die Pflanzen sowie Handelsutensilien wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Anbaus und Handels mit Cannabis.