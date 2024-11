Potsdam - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena müssen in der Bundesliga weiter auf den ersten Sieg warten. Im Duell der Aufsteigerinnen beim 1. FFC Turbine Potsdam kam das Team von Trainer Florian Kästner nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpassten es die Thüringerinnen, sich etwas Luft zum Abstiegsrang zu verschaffen und verbleiben mit drei Punkten auf Rang zehn.

Vor 1.229 Fans im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion starteten die bis dato punktlosen Gastgeberinnen energisch in die Partie und stellten Jenas Defensive wiederholt vor Herausforderungen. Die Thüringerinnen hielten in der Abwehr zwar dagegen, konnten aber selbst im Angriff nicht den nötigen Druck aufbauen. Zu ungenau in den Pässen und nicht konsequent genug in den Zweikämpfen blieben klare Chancen aus.

Fehlende Effektivität

Mit voranschreitender Spielzeit nahm der FC die aggressive Spielweise der Potsdamerinnen besser an und wurde nach der Pause auch offensiv aktiver. Besonders in den letzten zehn Minuten nahm die Torgefahr noch einmal zu, für einen Torerfolg reichte es allerdings nicht mehr.

Da sich aber die Turbinen in der körperbetonten Partie ebenfalls keinen Vorteil verschaffen konnten, reichte es immerhin für ein Remis und damit das dritte Unentschieden im achten Spiel.