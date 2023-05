Lähden - Ein in Brand geratener Carport hat am Freitagabend in Lähden im Emsland zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Durch die Beschädigung des angrenzenden Wohnhauses ist ein Sachschaden von insgesamt 80.000 Euro entstanden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Feuerwehren waren mit 10 Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften vor Ort.