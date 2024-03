Ilmenau - Ein Carport ist in Ilmenau in Flammen aufgegangen - bei dem Brand ist ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Zwar verhinderte die Feuerwehr am Samstag ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus, es wurde aber trotzdem beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Haus blieb bewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Wegen der Löscharbeiten wurde eine Straße für etwa drei Stunden voll gesperrt.