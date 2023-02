Berlin - Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (53) wird heute zu einer Diskussionsrunde auf der Berlinale erwartet. Dabei soll über ihren jüngsten Film „Tár“ gesprochen werden, der auch im Programm der Internationalen Filmfestspiele gezeigt wird. Blanchett spielt die (fiktive) Stardirigentin Lydia Tár, die bei einem großen Orchester in Berlin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist, durch den Missbrauch ihrer Macht aber alles zerstört. Für die Rolle ist Blanchett für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Erwartet zu der Diskussion werden auch Schauspielerin Nina Hoss, die in dem Film Társ Partnerin spielt, und Regisseur Todd Field. „Tár“ startet am 2. März in den deutschen Kinos.