Blick in den Plenarsaal des Landtags von Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktion hat ihr Nein zu einem vorzeitigen Kohleausstieg bekräftigt. 2038 sei als Ausstiegsdatum vereinbart worden, sagte der Fraktionsvorsitzende Guido Heuer am Dienstag in Magdeburg. An die Vereinbarung müsse man sich auch halten. Seine Fraktion fordert, alle heimischen Möglichkeiten zur Stromerzeugung zu nutzen. Die laufenden Atomkraftwerke sollten weiter betrieben werden. Und auch neue Technologien etwa zur Förderung von Schieferöl und Schiefergas mittels Wasserdruck sollten geprüft werden.

„Preise sinken dann, wenn das Angebot höher ist als die Nachfrage“, sagte Heuer. „Und das ist genau der Punkt: dass alles ans Netz muss, was irgend geht.“ Die hohen Energiepreise seien mittlerweile eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Volkswirtschaft.