Erfurt - Thüringens CDU-Parteichef Mario Voigt geht davon aus, dass die Union in den Stichwahlen um Landratsämter und Oberbürgermeister am Sonntag erfolgreich ist. „In Thüringen vertrauen die Menschen der CDU“, sagte Voigt nach der Vorlage von Zwischenständen der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Seine Partei hat unter anderem mit ihren Kandidaten in der Landeshauptstadt Erfurt, im Eichsfeld, im Wartburgkreis oder im Kreis Sömmerda gute Chancen auf einen Wahlerfolg. In mehreren Kreisen müssen sich die CDU-Kandidaten gegen AfD-Bewerber behaupten.

Die CDU sei mit mehreren Neulingen angetreten, die das Amt von langjährigen Kommunalpolitikern übernehmen sollen. Voigt sieht in den guten Aussichten bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen auch ein Signal für die Thüringer Landtagswahl am 1. September, bei der die CDU nach zehn Jahren in der Opposition in die Regierung zurückkehren will.

Den deutlichen Rückstand seiner Partei zur AfD bei der Europawahl in Thüringen begründete Voigt damit, dass viele Wähler vor allem der Ampel-Koalition in Berlin und der Bürokratie in Brüssel einen Denkzettel verpassen wollten.