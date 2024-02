Apolda - Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt hat AfD-Landeschef Björn Höcke scharf kritisiert. „Höcke ist das größte Risiko für den Wohlstand in Thüringen“, sagte Voigt beim politischen Aschermittwoch der CDU Thüringen in Apolda. Die Idee eines Austritts aus der Europäischen Union sei „Arbeitslosigkeit mit Ansage“ und schaffe Armut, sagte er. Höcke sei ein „Möchtegern-Führer“.

Mit Blick auf eine mögliche Regierung Höckes sagte er unter Verweis auf Adolf Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels: „Was qualifiziert den denn dafür? Dass er gut Goebbels zitieren kann? Das brauchen wir nicht in diesem Land.“ Dieser Mann dürfe keine Verantwortung bekommen, so Voigt. In Thüringen wird im September der neue Landtag gewählt, die CDU steht in Umfragen derzeit auf Platz zwei hinter der AfD.