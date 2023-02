Erfurt - Die neue Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) sollte nach Ansicht der CDU-Fraktion beim Flüchtlingsgipfel Thüringer Probleme in der Flüchtlingspolitik thematisieren. „Ich erwarte von der Ministerin ein engagiertes Auftreten und das Einfordern von Lösungswegen, damit unsere Kommunen von den Anforderungen nicht erdrückt werden“, sagte der migrationspolitische Sprecher der Thüringer CDU-Fraktion, Stefan Schard, am Mittwoch in Erfurt.

Nach Schards Auffassung tragen Kommunen die Hauptlast bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Es gebe keine Kapazitäten mehr. Er forderte zudem schnellere Abschiebungen und dass „Abschiebehemmnisse wie Pass-Fragen deutlich schneller geklärt werden“.

Bei dem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geplanten Flüchtlingsgipfel sollen am Donnerstag Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen über Migrationsfragen beraten. Seitens der Kommunen gibt es Forderungen nach mehr Unterstützung des Bundes bei der Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und anderen Schutzsuchenden. Auch die Frage, wie Faeser die irreguläre Migration nach Deutschland begrenzen und Rückführungen abgelehnter Asylbewerber voranbringen will, dürfte bei dem Treffen zur Sprache kommen.