Erfurt - Die CDU plädiert dafür, die Thüringer Kommunalwahl im kommenden Jahr auf den Termin der Europawahl Anfang Juni zu legen. Nach der Terminierung der Europawahl auf den Zeitraum vom 6. bis 9. Juni 2024 sollte die Landesregierung nun zügig den Termin für die Wahlen in den Kommunen festlegen, erklärte CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Donnerstag in Erfurt. Im anstehenden Superwahljahr brauchten die Kommunen langfristige Planungssicherheit. 2024 ist in Thüringen auch Landtagswahl.

„Rot-Rot-Grün ist jetzt am Zug, das zu organisieren - und zwar schnell, die Entscheidung darf nicht wieder wochenlang vertagt werden“, erklärte der Oppositionspolitiker. Thüringen habe mit der Zusammenlegung der beiden Wahlen in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Die Vorteile lägen in einer erwarteten höheren Wahlbeteiligung, einer bessere Organisation der Wahlvorstände und geringeren Kosten. In der Regel wurde die Kommunalwahl in Thüringen in der Vergangenheit zusammen mit der Europawahl organisiert.