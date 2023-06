CDU in Niedersachsen beschließt Strukturreform

CDU-Landeschef Sebastian Lechner auf dem Landesparteitag in Bad Fallingbostel.

Bad Fallingbostel - Niedersachsens CDU hat auf dem Landesparteitag in Bad Fallingbostel (Heidekreis) eine sogenannte Strukturreform beschlossen. Der Beschluss fiel einstimmig, wie Landeschef Sebastian Lechner der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend sagte. Mit dieser Reform will die Partei künftig kampagnenfähiger sein.

„Wir haben damit das Fundament gelegt für 2027“, sagte Lechner. Man wolle vor Ort präsenter werden. 2027 ist in Niedersachsen Landtagswahl. Nach der Wahlniederlage im vergangenen Jahr musste die CDU den Gang in die Opposition antreten - die SPD regiert mit den Grünen zusammen.

Lechner wurde erst Ende Januar zum Landesvorsitzenden gewählt. Er ist ebenfalls Fraktionsvorsitzender im Landtag. „Die Landesregierung muss aufwachen und in den Arbeitsmodus kommen“, forderte er.

Lechner betonte, dass seine Partei Vertrauen zurückgewinnen müsse. „Wir sind erfolgreich gestartet, unsere Fraktion ist die treibende Kraft im Landtag, aber die Umfragen sind für uns noch nicht so, wie wir uns das wünschen würden“, sagte der Landeschef laut Mitteilung. Das Vertrauen zurückzugewinnen dauere. „Dafür brauchen wir einen langen Atem und den haben wir.“ Da gäbe es kein schnelles Patentrezept.

Als dringende Themen im Land sieht der CDU-Politiker die Situation vieler Krankenhäuser und Kitas. „Ich bin überzeugt, dass das auch eine Rolle spielt bei der Stärke der AfD. In Dörfern unter 5000 Einwohnern hat die AfD 25 Prozent, da geht es auch um Infrastruktur. Wir müssen flächendeckend die Infrastruktur sichern“, hatte Lechner der dpa kurz vor dem Landesparteitag gesagt.

Aus einem kürzlich veröffentlichten Trendbarometer von RTL/ntv ging hervor, dass die Zustimmung für die AfD im ländlichen Raum in Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern bei 25 Prozent lag.